山形県戸沢村蔵岡地区で進められている防災集団移転について地区の全世帯が同意したことがわかりました。 【写真を見る】記録的大雨で被災の戸沢村蔵岡地区移転計画に地区の全世代が同意（山形） 村は来年度、移転計画を国土交通大臣に提出したいとしています。 戸沢村蔵岡地区は去年７月の記録的な大雨でほぼすべての世帯が浸水被害を受け、地区全体を安全性の高い場所に移す計画が進められています。 きのう村が開いた説明