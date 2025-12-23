2025年に韓国を訪れた訪韓外国人観光客が1870万人を超え、過去最多を記録する見通しだ。【関連】日本から1500億円超!?「外国人医療観光」で潤う韓国12月23日、文化体育観光部によると、今年の訪韓外国人観光客数は、従来の最多記録よりも100万人以上増加するとみられている。従来の最多記録は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック直前である2019年の1750万人だった。文化体育観光部は、最多訪韓外国人観光客の誘致を記念し、