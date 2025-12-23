日本航空や全日空の予約システムの一部の機能に障害が起き、一時、新規の予約などができない状態となっていたが、23日午前復旧した。日本航空によると、23日午前6時ごろに予約システムの不具合が起き、国内線、国際線ともに便の検索や空席照会をはじめ新規の予約や変更などができない状態になっていることが判明した。全日空でも、システムの不具合で一時、国際線の新規の予約ができなくなったが、現在は日本航空、全日空ともに復