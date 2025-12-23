熊本市内の駅のホームで女性のスカートの中を盗撮したとして現行犯逮捕された男性について、熊本地方検察庁は起訴しないことに決めました。 12月11日付で不起訴処分となったのは、熊本市西区に住む会社員の男性（48）です。 男性は今年10月、JR豊肥線の武蔵塚駅のホームの床にスマートフォンを置き、20代の女性のスカートの中を撮影した疑いで現行犯逮捕されていました。 男性は逮捕された後の警