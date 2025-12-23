【ニューヨーク共同】ロイター通信は22日、米半導体大手エヌビディアが、人工知能（AI）向け先端半導体「H200」の中国への出荷を来年2月ごろに開始する方針だと報じた。現地の顧客に、春節（旧正月）前にも始めると伝えているという。H200を巡っては、トランプ大統領が対中輸出を容認する姿勢を示している。複数の関係者の話として伝えた。ロイターによると当初は既存の在庫を出荷し、その後は生産能力の拡大も計画している。