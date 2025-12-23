外国人材の受け入れについて議論する有識者会議で23日、2028年度末までに受け入れる特定技能と育成就労の上限数を計約123万人とする案が示されました。上限数は、将来、各業種で不足すると推計される人数から、高齢者の活躍などで確保できるであろう人数を引き、AIやロボットの活用で予想される生産性向上などを考慮して算出されるものです。2028年度末までに一定の知識や経験が必要な「特定技能」は80万5000人、技能実習に変わり