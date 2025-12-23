ＭＬＢは２２日（日本時間２３日）に公式Ｘ（旧ツイッター）で「２０２５年の最高のバットフリップ」を発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１位に選出された。今年最高のバットフリップを披露したのは５月９日の敵地ダイヤモンドバックス戦の９回だった。３点差を追いついた１１―１１の９回一死一、二塁で、右腕トンプソンのスプリットを捉えると角度２６度、打球速度１１３マイル（約１８１・９キロ）のロケット弾は