『ちいかわ』が、2026年1月7日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2478号スペシャルエディションの表紙に3度目の登場を果たす。特別付録は、草むしり検定5級合格の「喜びのおすそわけシール」だ。【写真】沖縄に「ちいかわレストラン」誕生2026年2月オープン『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノが手がけるX（旧Twitter）発の漫画作品だ。いつも一生懸命なちいかわと、友達のハチワレ、うさぎをはじめとする個性豊かなキ