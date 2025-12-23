【Gibson Custom TAK MATSUMOTO DC Korina GOLDTOP】（神奈川県root28歳）Gibson史上5人目のシグネチャー・アーティストは、あのギブソン・カスタムにオリジナルシェイプのギターを作らせた。それこそTAK DCである。最初はB’zは好きでもTAK DCはそれほど興味はなかったんです。レスポールの方がカッコよくない〜？という感じでした。それもGoldtopに惹かれていました。しかしライブで目の前で弾かれると簡単に堕ちるもので、