Netflixリアリティ・シリーズ『ラヴ上等』に出演する“あも”ことダンサーのAMOが22日にインスタグラムを更新。衣装の網タイツバニーガール姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】これはほしい！『ラヴ上等』あもちゃんおバニーガール姿がいっぱい！『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長