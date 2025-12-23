斉藤和義が、2026年1月8日よりテレビ朝日系で放送される松嶋菜々子主演ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』の主題歌を担当することを発表した。本作は東京国税局・資料調査課に新設されたドラマオリジナル部署「複雑国税事案処理室」（通称・ザッコク）を舞台にした社会派エンタメドラマ。松嶋が演じる主人公・米田正子は、年間数億円規模の隠し所得を暴く鋭い調査力と、悪徳脱税者を許さない強い信念を武器に、個性