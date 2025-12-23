巨人の石塚裕惺内野手が２３日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３０万円増の年俸１２３０万円でサインした（金額は推定）。１年目の今季は３月と７月に左手の故障で２度の離脱もあったが、２軍で５５試合に出場し３割２分７厘、３本塁打。１軍では９打数１安打とプロ初安打を放った。「けがも２度あって思い描いていたような１年目ではなかったですけど、最終的に目標としていた１軍のヒットも記録することができた。