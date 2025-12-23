メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市消防局によると、23日午前11時45分ごろ、名古屋市千種区の名古屋大学から「掃除中に何らかの薬品が爆発した」と通報がありました。 3人が薬品によってやけどをしたという情報があり、消防が対応にあたっています。