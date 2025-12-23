氷川きよしが、2026年1月28日に発売する新曲「ほど酔い酒」のニュービジュアルおよび収録内容を解禁した。約3年ぶりの演歌シングルとなる本作は、生きづらさを抱える現代を背景に、誰もが経験する小さな失敗や迷いを、寛容な心で受け止めていこうというメッセージが込められた、「ゆるしましょう」というフレーズが印象的な演歌楽曲になっているという。公開されたビジュアルは、楽曲の世界観に寄り添う落ち着いたトーンで構成され