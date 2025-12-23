ザ・リッツ・カールトン大阪が、苺とスイーツの饗宴「ストロベリーアフタヌーンティー」と「ストロベリーアフタヌーンブッフェ―サロン デュ ストロベリー―」を開催。苺を使った多様なスイーツと料理のほか、フレッシュ苺も楽しめます☆ ザ・リッツ・カールトン大阪「ストロベリーアフタヌーンティー」  期間：2025年12月26日（金）〜 ザ・リッツ・カールトン大阪が2025 年12月26 日より、苺を使ったアフタヌ