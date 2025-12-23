ハーバー研究所は、目の不快感を和らげる機能性関与成分を配合した『明々源』を機能性表示食品にリニューアル。2026年2月19日(木)より、通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）および全国のショップハーバーにて発売します。ビルベリー果実を100％使用したエキスやルテインを配合し、目の疲労感緩和や潤いサポートなど5つの機能で目の健康維持を助けるサプリメントです。 ハーバー研究所「明々源」 発売