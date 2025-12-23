中央道と長野道が合流する岡谷ジャンクション付近で5月から11月まで行われたリニューアル工事に伴う交通事故は146件だったことが県警のまとめで分かりました。県警高速隊によりますと5月12日から11月26日まで行われた岡谷ジャンクション付近のリニューアル工事に伴う交通事故は146件と前年の同じ時期と比べて41件増加、うち人身事故は25件に上りました。追突が原因となる事故は全体のおよそ7割となりリニューア