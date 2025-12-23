郴州市永興県板梁古村のそばを通過する高速鉄道の列車。（１１月２５日、ドローンから、長沙＝新華社記者／趙仲志）【新華社郴州12月23日】中国湖南省南部の郴州（ちんしゅう）地区は、古くから南北の交通と文化交流の要所であり、今も多くの古村落が残る。中でも中国伝統村落リストに相次いで登録された94の村落には、状態の良い古建築群が保存されている。郴州市汝城（じょじょう）県には精美な古祠