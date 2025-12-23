鄭州新鄭国際空港から飛び立つ中州航空の貨物機に手を振るスタッフ。（資料写真、鄭州＝新華社記者／李嘉南）【新華社鄭州12月23日】中国河南省の鄭州新鄭国際空港で21日、年間貨物・郵便物取扱量が初めて100万トンを突破した。中国民用航空局によると、24年に100万トンを超えた中国本土の空港は上海市の上海浦東国際空港、広東省の広州白雲国際空港と深圳宝安国際空港、北京市の北京首都国際空港の4カ所だった。業界関