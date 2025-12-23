¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡×¤Î¼ò°æµ®»Î¤¬¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢»ö¼ÂÌµº¬¤Î¥Ç¥Þ¤ò¹­¤á¤é¤ì¤¿º¨¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ç¥Þ¤òÎ®¤·¤¿·Ý¿Í¤ÎÀµÂÎ¡õ¥É¥Ã¥­¥ê¤ÎÍÍ»ÒÂ¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ä¼ºÇÔ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥á¥·¤¬¤¦¤Þ¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¡Ö¥á¥·¥¦¥Þ¡×¡£¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¥á¥·¥¦¥Þ ¡ÁCOUNT DOWN¥É¥Ã¥­¥ê¡Á¡Ù#4¤¬¡¢12·î23Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¥É¥Ã¥­¥ê¤Ï¡¢µ¶ÈÖÁÈ¤Î³Ú²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È5Ê¬¸å¥¸¥ã¥¹¥È¤ËÅÅÎ®¤¬Î®¤ì¤ë°Ø