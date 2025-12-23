お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が22日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にパーソナリティーとして生出演。自身が審査員を務めた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で決勝3位に入ったエバースを絶賛した。エバースは1本目で「ルンバ車」を披露。免許を持ってない佐々木隆史が、相方の町田和樹を車にするという漫才を披露。町田が4つのルンバにまたがって車にトランスフォームをするという