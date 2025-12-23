俳優の北村匠海が23日、都内で行われた『Dynabook 新CM／ブランドアンバサダー発表会』に登壇し、今年1年の多忙ぶりを振り返った。【写真】カッコイイ…スーツ姿の北村匠海Dynabookのブランドアンバサダーに就任した北村は、新CMにも出演。CMでは「自由に生きなきゃ、大人なんてやってられっかよ」という印象的なセリフがある。北村は「僕は10代のとき、大人は自由な存在だと思っていたんですけど、いざ社会に出てみると、“不