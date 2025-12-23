取材に応じる大阪府の吉村洋文知事（右）と大阪市の横山英幸市長＝23日午後、大阪市北区大阪府と大阪市は23日、一体的な行政運営を協議する副首都推進本部会議を市役所で開いた。「副首都」構想を実現する法案の具体化を前に、大阪を対象とするため国に要望する5項目の措置を議論し、首都圏での災害時に政府機能を代替できる合同庁舎整備や経済圏の構築支援を盛り込んだ。大阪は適地だとアピールする狙いもある。庁舎整備に関