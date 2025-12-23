【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は２２日、フロリダ州で記者会見し、米海軍が新たな「トランプ級戦艦（ｂａｔｔｌｅｓｈｉｐ）」の建造を開始すると発表した。まずは２隻建造し、「最終的には２０〜２５隻規模に拡大する」との見通しを示した。トランプ氏は「米国史上最大で最強の戦艦を建造する」と強調し、「ゴールデン艦隊」を編成すると語った。極超音速ミサイルなどの最新兵器や、核兵器も搭載できるとした