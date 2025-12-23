乃木坂46梅澤美波（26）が24日午後9時から、セカンド写真集「透明な覚悟」（光文社・来年2月3日に発売）の発売記念として2回目のYouTube生配信を行う。配信中に写真集を予約すると付いてくる2つの特典が公開された。1つ目は「折り目なしB3ポスター」。晴天の下で黒のビキニを着て美脚を披露する1枚となった。梅澤は「あまりに太陽の光がまぶしくて、目を開けるのがとっても大変でした。でもTHE夏な写真が撮れたのでよかったです！