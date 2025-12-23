さんふらわあトラベルは、「片道・船旅お試しプラン」を12月1日から2026年1月31日までを対象に割り引く。片道フェリー運賃の往路と、船内の夕食と朝食各1回、現地ホテル1泊（朝食付き）を含むプランで、通常の旅行代金からおとな3,000円、こども1,500円を割り引く。対象は11月21日以降に新規申込をする人。設定期間のうち12月26日から2026年1月4日までは除外日となる。申し込みは出発日の5営業日前まで。最低料金は、神戸〜大分航