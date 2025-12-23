楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、「新春フェア」を12月22日午前10時から2026年1月9日まで開催する。クーポンの利用で、国内宿泊は最大15％、海外ツアーは最大5万円、国内ツアーは最大15,000円、遊び・体験は最大5％、レンタカーは最大55％が割引となる。一部のクーポンは併用もできる。さらに、エントリーと旅行で楽天ポイント300万ポイントを山分けする。楽天モバイル契約者はポイントが2倍獲得できる。旅行期