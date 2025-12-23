あなたは満席以外の理由で、飲食店から入店を『お断り』されたことはあるでしょうか。ほとんどの方は経験がないと思います。けれど、日常生活に車いすを利用する人にとって、『お断り』は決して珍しいことではありません。誰しも、何らかの理由で、ある日車いすを利用する生活になることは十分あり得ます。当然ながら、もし目の前で断られたら、とても悲しい、寂しい……。日常生活に車いすを利用する池田君江さんは、そんな思いを