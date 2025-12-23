アトレティコ・マドリードは22日、MFニコ・ゴンサレスのメディカルレポートを報告した。今回の発表によると、N・ゴンサレスは、右太ももの筋肉損傷と診断されたとのことだ。同選手は、21日のラ・リーガ第17節ジローナ戦にスタメン出場したものの、28分に負傷交代を余儀なくされていた。なお、全治は明かされておらず、復帰は回復状況次第と併せて伝えている。またスペイン紙『マルカ』は、「今後数週間は戦線離脱となる」と