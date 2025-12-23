サッカー明治安田J2リーグの年間表彰式が22日行われ、V・ファーレン長崎のマテウス・ジェズス選手が最優秀選手賞を受賞しました。 22日に行われたJ2リーグの年間表彰式。 リーグ戦で19得点をあげ得点王に輝いたV・ファーレン長崎のマテウス・ジェズス選手が最優秀選手賞に選ばれました。 （マテウス・ジェズス選手） 「この賞をいただいて非常にうれしく思っています。これからも引き続き