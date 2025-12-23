五島市の小学校で児童らが地域住民とそば打ちに挑戦しました。 そば打ちに挑戦したのは五島市の盈進小学校の5、6年生13人です。 この地域では年末年始の来客にそばを振る舞う習慣があり、小学校では地域の伝統を守る行事として1989年から行われています この日は、地域住民の指導を受け約200食分を作りました。 （児童） 「切るところとか難しい」 （地域住民） 「上手です」 作ったそばは