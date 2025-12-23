元ドジャースのケリーが現役引退の意向を示した(C)Getty Images元ドジャースの右腕であるジョー・ケリーが現役引退の意向を示した。米ポットキャスト番組「Baseball Isn’t Boring」に出演し、「もうプレーはしない」と語ったという。【動画】思わず「ウソでしょ？」と仰天 同僚妻への大谷翔平のポルシェプレゼントシーンドジャース専門メディア『Dodgers Nation』はこれを受け、「ケリーは長年にわたりドジャースの救援陣の要