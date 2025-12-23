22日午後、石川県かほく市の鉄工所が全焼した火事で、周辺の住宅でもガラスが割れるなどの被害が出ていたことがわかりました。警察と消防が23日、実況見分を行い、火事の原因を調べています。22日午後3時50分ごろ、かほく市松浜の鉄工所から火が出て、工場と木造2階建ての住宅が一体になった建物を全焼し、およそ4時間後に消し止められました。けが人はいませんでした。また、近くの住宅でも雨どいが溶けたり、ガラスの一部が割れ