オリックスの椋木蓮投手（25）が23日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、200万円増の年俸1400万円でサインした（金額は推定）。プロ4年目の今季は3試合に先発するなど自己最多の12試合に登板。0勝2敗4ホールド、防御率6・93という成績に終わったが、リリーフに専念した8月下旬以降は存在感を示し、クライマックスシリーズのファーストステージにも登板。11月上旬から参加していたプエルトリコ・ウィンターリーグでは