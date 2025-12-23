アメリカのトランプ大統領は、海軍による新たな大型艦艇の建造を承認し、アメリカ史上最大とする「黄金艦隊」構想を発表しました。【映像】トランプ大統領の発言トランプ大統領「「黄金艦隊」と呼ぶこととする 我々は緊急で艦艇が必要だ」トランプ大統領は22日、「トランプ級戦艦」と命名した大型艦艇の建造を承認したと発表しました。極超音速ミサイルなど最新の兵器を搭載し、「史上最大でかつての戦艦と比べて100倍の威力