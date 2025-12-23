タレントの辻希美が、21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「まさか1番恐れていた、ゆめちゃんが発熱しまして…」と、7歳の三男と生後4カ月の次女がインフルエンザA型に感染していたことを明かした。【映像】インフルエンザに感染した生後4カ月の次女2025年8月8日に次女・夢空さんが誕生し、3男2女の子どもたちを育てている辻。SNSでは授乳中の様子やお風呂上がりの親子ショットなども投稿してきた。12月21日には「我が家