ＮＥＸＣＯ中日本（資料写真）中日本高速道路は、年末年始（１２月２６日〜来年１月４日）の県内の渋滞予測をまとめた。新型コロナウイルス禍による移動制限がなくなって以降は交通量が増加傾向にあり、同じく９連休だった２０２４年度よりも渋滞回数は増える見込み。上りは年始に交通が集中し、下りは同程度としている。同社によると、東名高速と中央自動車道の下り（名古屋方面）は１２月３０日、１月２、３日、上りは同２、