イタリアの競争取締当局であるAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato(AGCM)が、AppleがApp Storeにおける支配的な地位を乱用したとして、約9863万ユーロ(約180億円)の制裁金を科したと発表しました。当局は、EU機能条約(TFEU)第102条に基づき、iOSユーザー向けのアプリ配信プラットフォーム市場において、Appleが「超支配的」な地位を保持していると認定しています。AGCM - The Italian Competition Authority fi