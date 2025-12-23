ウインターカップ2025香川県予選女子決勝あなぶきアリーナ香川 高校バスケの全国大会ウインターカップの初戦が東京で行われ、女子香川代表の英明が八雲学園（東京1位）と対戦しました。 英明は第1Qの立ち上がり、銘苅が3Pシュートを2本決め、6-0とリードします。しかしその後は八雲学園が点を重ね、第1Qを12-22で終えると、苦しい展開が続きます。 最後まであきらめない英明は第4Q