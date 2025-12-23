『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』 2026年4月3日〜5日までの3日間、都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』が、横浜で開催することが決定した。『CENTRAL』は今年4月に第一回が開催され、「日本の響きを世界へ」をコンセプトに、海外からも注目を集めるアーティストやアニメ、テクノロジーなどの多彩なエンタテインメントが集結し3日間で合計8万人を動員した。また、