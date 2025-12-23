フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２３日、卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さんが再婚し、妊娠していることを報じた。お相手は年下の一般の男性で、既に婚姻届を提出している。番組では、福原さんの幼少期の映像を放送。五輪に４大会出場した福原さんは２０１６年９月１日に卓球選手の男性と結婚し、１７年１０月に長女、１９年４月に長男が誕生した。だが、２１年７月に離婚