浜松市は静岡大学浜松キャンパス、浜松医科大学と統合再編へ向け包括連携協定を結びました。協定は、浜松市と静岡大学・浜松キャンパスの情報学部、工学部、電子工学研究所と、浜松医科大学の医学部、光医学総合研究所との間で結ばれました。ものづくりや光技術を通して医療の質を高めることや、最先端の研究を進めるための国の資金獲得へ、連携して働きかけるということです。（浜松市・中野市長）「統合再編ができるのが理想だが