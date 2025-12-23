アメリカのトランプ大統領は22日、デンマーク自治領グリーンランドについて「国家安全保障のため手に入れる必要がある」と述べ、改めて領有に意欲を示しました。トランプ大統領：グリーンランドの海岸沿いには、ロシアと中国の船が至る所にいる。国家安全保障のためにグリーンランドが必要だ。手に入れなければならない。トランプ大統領は、グリーンランド周辺に中国やロシアの船舶が存在していると指摘し、アメリカ国家安全保障の