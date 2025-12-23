安全保障を担当する官邸関係者が「日本は核を保有すべきだ」という趣旨の発言をしたことを受け、被爆者らの団体が外務省を訪れ抗議するとともに要請書を提出しました。核兵器をなくす日本キャンペーン・和田征子副代表理事：本当に驚きましたね。こういうことを軽々と言う雰囲気があるのかと。提出された要請書では、官邸関係者の発言について「驚きと憤りを禁じえない」とした上で、「非核三原則を国是として今後も変わることなく