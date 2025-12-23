ポイントはダイナミクス領域とデザイン領域2代目ホンダ・ヴェゼルに追加された、新グレード『e:HEV RS』を取材した。2013年12月に登場した初代ヴェゼルは、2016年2月にRSを追加。2021年4月に登場した2代目、つまり現行モデルは2024年4月にマイナーチェンジを受け、この10月にようやくRSが追加となった次第だ。【画像】2代目ホンダ・ヴェゼルにRS登場！車高1590→1545mmローダウンで機械式駐車場も使用可能に全80枚RSのポイントは