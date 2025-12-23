火曜日は広範囲で晴れて洗濯日和になりそうです。水曜日は低気圧や前線の影響で全国的に雨が降り、降り方が強まる所もある見込みです。火曜日は高気圧に覆われて、午後も広い範囲で晴れますが、夜は近畿を中心に雨の降る所がありそうです。最高気温は平年並みか東海から西を中心に、この時季としては高い所が多いでしょう。◇火曜日の各地の予想最高気温札幌： 1℃釧路： 0℃青森： 6℃盛岡： 4℃仙