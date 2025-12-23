千葉ロッテマリーンズは23日、来春のキャンプ期間中に主催する練習試合の日程を発表した。沖縄・糸満市で2次キャンプを行う1軍は2月19日にDeNA、22日に韓国ハンファと対戦、同26日には宮崎・都城市でチェコ代表と対戦する。なお、日程が追加になる可能性もあり、対戦チーム主催試合日程は主催チーム側から発表される。【1軍】2月19日横浜DeNAベイスターズ戦（沖縄県糸満市西崎運動公園12時30分〜）、2月22日ハンファ・