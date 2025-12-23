「学童保育」に登録する児童の数が157万人を超え、過去最多を更新しました。政府は、共働き家庭の増加を踏まえ、2030年ごろまでに約165万人を受け入れられるよう整備する方針です。こども家庭庁と文部科学省によりますと、2025年5月時点で、放課後児童クラブいわゆる「学童保育」に登録している児童の数は、速報値で前の年から5万693人増え、157万645人で、過去最多となりました。共働き家庭の増加で需要が高まっているとみられま