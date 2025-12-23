茨城・水戸市の交差点で23日朝、乗用車など8台が絡む事故があり、男女2人がけがをしました。午前8時15分ごろ、水戸市大工町の交差点で「車6台が絡む事故」と目撃者から119番通報がありました。警察などによりますと、交差点で接触事故を起こした車が弾みで近くにいた車にも次々と衝突し、乗用車や軽乗用車あわせて8台が絡む事故になったということです。この事故で、60代の男女2人が軽いけがをして病院に運ばれました。また、事故