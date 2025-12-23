自民党の鈴木幹事長は、衆議院の解散・総選挙について、「いまいまの話ではない」と述べ、当面は行われないとの見通しを示しました。自民党・鈴木幹事長「選挙は高市総裁がたびたび政策課題に全力で取り組むという考えを示されている。従いまして選挙は、まだいまいまの話ではないとそういう認識でございます」衆議院の解散・総選挙について高市首相が「考えている暇はない」などと発言する中、自民党の鈴木幹事長は23日、「与党の